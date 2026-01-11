В Госдуме пообещали жесткий ответ на удары ВСУ по жилым домам в Воронеже

10 января представители киевского режима нанесли удар по многоквартирным домам в Воронеже. В результате атаки БПЛА противника зафиксированы попадания в жилые строения. В одном из зданий разрушено не менее пяти квартир. Жертвой диверсии стала местная жительница, получившая тяжелые ранения при обрушении конструкций на частный дом. Спасти женщину не удалось.

«Ответ не заставит себя ждать! А вот когда и где он будет, это уже, так сказать, вопрос тумана спецоперации. Он, как и всегда, будет жестким, и (продолжаться — ред.) будет, пока не прекратятся вот эти террористические атаки (Украины — ред.) на мирное население (России — ред.). Пусть ждут и не надеются на благоприятный исход! Сроки разные могут быть, все будет зависеть от решения военного командования», — подчеркнул Колесник.

Ранее губернатор Воронежской области Александр Гусев рассказал о четырех пострадавших в результате налета украинских дронов на областной центр. Он сообщил о ранениях мужчины и женщины, которых отпустили на амбулаторное лечение. Помимо этого, пострадали еще две женщины, одна из них находится в больнице, а вторая умерла, ее травмы оказались несовместимы с жизнью.

