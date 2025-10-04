В Горловке в результате атаки дрона ВСУ пострадала мирная жительница

В результате атаки дрона ВСУ пострадала мирная жительница Горловки, сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале .

«В результате атаки дрона ВФУ (вооруженных формирований Украины — ред.) в центре Горловки ранена мирная жительница», — отметил он.

Ранее Вооруженные силы Украины (ВСУ) совершили атаки с применением беспилотных летательных аппаратов на четыре муниципальных образования в Белгородской области.

