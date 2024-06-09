В горах на украинско-румынской границе нашли тело мужчины

Ведомство не уточнило, что стало причиной смерти человека и как давно его тело находилось в горах. Пограничники сделали страшную находку утром 9 июня.

По неофициальной информации, тело может принадлежать очередному уклонисту, который хотел покинуть страну, чтобы не быть призванным на службу в рамках всеобщей мобилизации.

Ранее в Сети массово распространилась новость, что украинцы расстреливают своих граждан, которые через русло Тисы пытаются убежать из страны. На Западе этот водоем назвали «рекой смерти».