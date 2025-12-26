В горах Греции при сходе лавины погибли четыре туриста
В Вардусских горах в Греции погибли 4 туриста после схода лавины, сообщает РИА Новости со ссылкой на «Катимерини».
«В горах Вардусья в Фокиде, центральная Греция, в результате схода лавины погибли четыре туриста», — говорится в сообщении.
Отмечается, на 3 человека пропали поздно вечером в четверг, когда двигались от деревни Афанасиос Диакос в сторону вершины Коракас, высота которой составляет 2495 метров.
Женщина в возрасте около 35 лет может быть четвертой пропавшей.
