сегодня в 23:26

В горах Греции при сходе лавины погибли четыре туриста

В Вардусских горах в Греции погибли 4 туриста после схода лавины, сообщает РИА Новости со ссылкой на «Катимерини».

«В горах Вардусья в Фокиде, центральная Греция, в результате схода лавины погибли четыре туриста», — говорится в сообщении.

Отмечается, на 3 человека пропали поздно вечером в четверг, когда двигались от деревни Афанасиос Диакос в сторону вершины Коракас, высота которой составляет 2495 метров.

Женщина в возрасте около 35 лет может быть четвертой пропавшей.

Ранее в японском населенном пункте Нисэко началась сильная снежная буря. Мощные порывы ветра сбивали отдыхающих с ног и сносили сноуборды.

