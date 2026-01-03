В горах американского штата Аризона потерпел крушение вертолет

сегодня в 05:27

«На место выехали сотрудники офиса шерифа и зрительно обнаружили один частный вертолет, потерпевший крушение», — говорится в сообщении.

Спасатели пытаются подобраться к месту крушения.

Информации о пострадавших не поступала.

