Первый в мире конвертоплан весом 6 тонн совершил полет в Китае

В китайской провинции Сычуань первый полет совершил конвертоплан Lanying R6000 весом 6 тонн, его разработала компания из КНР, сообщает РИА Новости .

Как пишет газета Global Times, конвертоплан может летать в горных районах и над водой. Это сильно уменьшает расстояние по времени. Его можно использовать в пожарно-спасательных операциях, полицейских патрулях и операциях по ликвидации стихийных бедствий.

Аппарат успешно завершил первый полет в воскресенье. Его испытывали в юго-западной провинции Китая Сычуань.

Lanying R6000 может плавно переключаться между режимом вертикальных взлета и посадки и режимом высокоскоростного полета по горизонтали. Также конвертоплан может разогнаться до 550 км/ч, это вдвое больше, чем у традиционных вертолетов. Максимальная дальность полета составляет 4 тыс. км.

