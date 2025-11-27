сегодня в 03:32

В Гонконге арестованы трое подозреваемых по делу о смертельном пожаре

Полиция Гонконга задержала двух директоров строительной компании и инженера-консультанта в связи с масштабным пожаром в жилом комплексе района Тай По, сообщает «КоммерсантЪ» .

Их подозревают в непредумышленном убийстве 44 человек, чьи смерти наступили из-за использования несоответствующих стандартам материалов, способствовавших быстрому распространению огня.

Возгорание, начавшееся 26 ноября, до сих пор не локализовано полностью. На месте работают более сотни пожарных, эвакуировано около 900 жителей, а 279 человек остаются пропавшими без вести.

Жилой комплекс, где проживало около 4,8 тыс. человек, включает восемь многоэтажных зданий. Полиция не исключает новых арестов среди участников строительных работ.

