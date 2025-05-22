В голове монумента «Родина-мать зовет!» в Волгограде нашли мертвого мужчину

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SHOT: в голове монумента «Родина-мать зовет!» в Волгограде нашли труп мужчины

В голове памятника «Родина-мать зовет!» в Волгограде обнаружили труп пожилого мужчины. Предварительно, он мог уйти из жизни прямо во время экскурсии, утверждает SHOT .

На месте происшествия работают экстренные службы.

Baza также сообщает, что погибший находился на экскурсии. Его тело нашли в маленьком помещении в голове памятника.

По данным канала, мужчина мог умереть из-за того, что оступился и неудачно упал.

Обстоятельства смерти человека выясняются.

На днях в Волгограде ураган снес купол цирка-шапито. В результате случившегося никто не пострадал.