В голове монумента «Родина-мать зовет!» в Волгограде нашли мертвого мужчину
SHOT: в голове монумента «Родина-мать зовет!» в Волгограде нашли труп мужчины
В голове памятника «Родина-мать зовет!» в Волгограде обнаружили труп пожилого мужчины. Предварительно, он мог уйти из жизни прямо во время экскурсии, утверждает SHOT.
На месте происшествия работают экстренные службы.
Baza также сообщает, что погибший находился на экскурсии. Его тело нашли в маленьком помещении в голове памятника.
По данным канала, мужчина мог умереть из-за того, что оступился и неудачно упал.
Обстоятельства смерти человека выясняются.
На днях в Волгограде ураган снес купол цирка-шапито. В результате случившегося никто не пострадал.