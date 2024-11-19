В Германии таможенники конфисковали у россиянок одежду и сумки на 114 тыс евро

В Германии конфисковали одежду у двух женщин, вылетавших в РФ через Турцию

Одежду и сумки стоимостью 114 тыс. евро конфисковали немецкие таможенники у двух женщин 25 и 64 лет, которые собирались вылететь в Россию через Турцию. Возбуждено уголовное дело, сообщает РИА Новости .

«Багаж двух женщин состоял почти исключительно из вещей дорогих брендов, а именно сумок и одежды. В багаже находились товары общей стоимостью более 114 тыс. евро», — говорится в сообщении Таможенного управления Штутгарта.

По подозрению в нарушении санкций женщин задержали. В ходе разбирательств стало известно, что до вылета россиянки успели отправить в РФ семь крупных посылок. При этом таможенникам из Лейпцига удалось конфисковать одну из них. В коробке находились брендовые вещи на общую сумму около 12 тыс. евро.

В отношении двух гражданок РФ возбудили уголовное дело, все брендовые вещи были конфискованы. Россиянки заплатили внесли залог в размере 105 тыс. евро и покинули страну.

Ранее калининградские таможенники изъяли у гражданки Германии незадекларированные сумки Hermes Birkin на 23 млн рублей. Сумма ее задолженности по таможенным платежам составила более 8 млн рублей.