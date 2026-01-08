сегодня в 02:58

В Германии неизвестные пытались поджечь электроподстанцию в городе Эркрат

Неизвестные пытались поджечь электроподстанцию в городе Эркрат на западе Германии, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал WDR.

По предварительной информации, злоумышленники хотели парализовать работу промышленной зоны.

«Прокуратура Вупперталя подтвердила, что в Эркрате произошло нападение на объекты электроснабжения», — говорится в сообщении.

Отмечается, что злоумышленники хотели поджечь подстанцию при помощи пиротехники, но им не удалось осуществить задуманное.

Ранее сообщалось, что ответственность за пожар, который стал причиной масштабного отключения электричества на юго-западе Берлина, взяла на себя леворадикальная анархистская группа «Вулкан».

