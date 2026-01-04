Анархисты обесточили часть Берлина из-за возгорания

Ответственность за пожар, который стал причиной масштабного отключения электричества на юго-западе Берлина, взяла на себя леворадикальная анархистская группа «Вулкан», сообщает РИА Новости .

Как пишет издание Tagesspiegel, 3 января около 45 тыс. домов и 2,2 тыс. предприятий на юго-западе германской столицы остались без света и частично отопления. Это произошло из-за пожара на кабельном мосту, рассказал оператор Stromnetz Berlin.

По данным полиции, получено письмо от предполагаемых виновников возгорания, специалисты проверяют его подлинность. В нем левые экстремисты берут на себя ответственность за поджог кабелей, который был на электростанции в Лихтерфельде. Радикалы называют возгорание «действием в интересах общества». При этом подразделение госбезопасности уверено, что это письмо подлинное.

Группировка отметила, что провела «успешную» диверсию. По убеждению группы «Вулкан», это акт международной солидарности со всеми, кто защищает планету и жизнь. Целью было не отключение света, а противодействие энергетике, которая добывается на основе ископаемого топлива.

Эта группировка неоднократно брала ответственность за поджоги, которые ранее были в Берлине и Бранденбурге. Дважды они атаковали сеть электроснабжения завода Tesla в Грюнхайде.

