В ФСБ показали видео с начиненным взрывчаткой Chevrolet Volt

Опубликовано видео с Chevrolet, которое должно было подорвать Крымским мост

Федеральная служба России на границе с Украиной задержала и обезвредила автомобиль Chevrolet Volt, начиненный 130 кг взрывчатки. Сотрудники ФСБ показали уникальные кадры операции, сообщает газета «Известия» .

Они обезвредили машину и задержали людей, которые готовились к теракту. Преступники планировали передать опасное авто другому водителю. Предполагалось, что он пересечет Крымский мост и станет террористом-смертником.

Однако российским правоохранителям удалось выявить самодельное взрывное устройство. 130 кг синтетической взрывчатки финского производства в виде пены террористы залили в отсек для аккумулятора. Это уже вторая неудачная попытка ВСУ за этот год подорвать Крымский мост.

