В Финляндии упал НЛО

Неопознанный летающий объект (НЛО) упал на землю в районе финского города Коувола, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на Yle.

На месте работают полицейские. Они осматривают упавший летательный аппарат. Район, где был найден объект, оцеплен.

Предварительно, в результате инцидента никто не пострадал.

Также известно, что Финляндия подняла свои военно-воздушные силы в небо над юго-восточной частью страны.

28 марта в Польше упал неопознанный летающий объект. Это произошло в лесу, недалеко от города Минськ-Мазовецки. Утверждалось, что его мог перевозить некий груз.

