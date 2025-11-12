В Финляндии совершили рекордное число преступлений на почве ненависти к русским

сегодня в 17:47

Yle: в 2024 г в Финляндии совершили 1808 преступлений на почве ненависти к РФ

Основываясь на данных из доклада Полицейского профессионального колледжа в Тампере, финская телерадиокомпания Yle сообщила о рекордном числе заявлений в полицию в 2024 году, связанных с преступлениями, мотивированными ненавистью к россиянам, передает «Царьград» .

По имеющимся данным, в прошлом году правоохранительными органами было зафиксировано 1808 подобных преступлений, что на 13% больше, чем в 2023 году.

«Наиболее распространенными объектами таких преступлений стали граждане России, Эстонии, а также лица, родившиеся в Советском Союзе», — отмечается в материале.

Ранее в Финляндии получили 18 тысяч сигналов от кораблей-призраков.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.