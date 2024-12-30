В Финляндии расследуют причину обрыва кабеля на дне моря

сегодня в 05:18

Финская полиция обнаружила след от якоря у оборванного кабеля

Обнаружены повреждения электрокабеля EstLink 2 на дне Финского залива и след от якоря длиной в десятки километров, сообщает РИА Новости со ссылкой на полицию страны.

По словам главы расследования Сами Пайла, танкер Eagle S, который мог нанести повреждения силовому кабелю на дне Балтийского моря, задержан. Его экипаж допрашивают.

На судне находились более 20 граждан Индии и Грузии.

Линия электропередачи EstLink 2 между Финляндией и Эстонией перестала работать 25 декабря. В Эстонии воспользовались альтернативным способом доставки электроэнергии.