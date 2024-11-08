В Финляндии 4-й день не могут потушить пожар на мусороперерабатывающем заводе

В финском городе Тампере четвертый день подряд горит мусороперерабатывающий завод. На новых кадрах, опубликованных в Сети, все еще видны клубы дыма, пишут РИА Новости со ссылкой на Yle.

Финские спасатели четвертый день борются с пожаром на мусороперерабатывающем заводе. Судя по новым фото, открытое горение удалось сбить, но клубы едкого дыма все еще поднимаются над территорией предприятия. Местных жителей предупредили об опасности дыма.

Дым поднимается как над кучей мусора, который отправлен на завод для переработки, так и над одним из полуразрушенных в результате пожара строений. Работы по ликвидации горения все еще продолжаются.

Ранее в Финляндии на заводе по производству картона прогремел взрыв. Территориально завод находится в городе Куопио.