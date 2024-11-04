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На заводе по производству картона в Финляндии произошел взрыв

В финском городе Куопио на заводе, выпускающем картон, произошел взрыв. Там взорвался резервуар для целлюлозы, сообщает РБК .

В резервуаре произошло повышение давления, которое выбило мощную крышку конструкции на высоту около 20 метров. Она отлетела и обрушила крышу завода на площади около 600 квадратных метров.

О пострадавших не сообщается. Масштабы ущерба устанавливаются.

Ранее сообщалось, что в городе Рассказово Тамбовской области на предприятии «Биохим» раздался взрыв с последующим возгоранием.