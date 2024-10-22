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Взрыв и пожар произошли на предприятии «Биохим» в Тамбовской области

В городе Рассказово Тамбовской области на предприятии «Биохим» раздался взрыв с последующим возгоранием, сообщил губернатор региона Максим Егоров.

Он отметил, что инцидент произошел во вторник в 05:20. Предположительно, все случилось из-за прилета дрона.

«По предварительной информации, пострадавших нет», — написал губернатор в своем Telegram-канале.

По его словам, в 06:24 пожарные потушили огонь. Все необходимые службы Рассказова сейчас дежурят на месте ЧП.