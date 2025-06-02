В ФБР назвали инцидент в Боулдере террористической атакой
Директор ФБР Кэш Патель назвал нападение на поддерживающих израильских заложников демонстрантов в городе Боулдер целенаправленной террористической атакой, сообщает РИА Новости.
Он заявил, что по факту произошедшего ведется расследование.
В результате атаки пострадали несколько человек.
По информации телеканала CBS News, в Боулдере неизвестный с «коктейлями Молотова» атаковал людей во время демонстрации в поддержку израильских заложников, остающихся в секторе Газа.
Ранее Израиль заявил о начале широкомасштабной наземной операции в секторе Газа. До этого ВВС страны провели волну ударов, которая поразила свыше 670 объектов ХАМАС в данном регионе.