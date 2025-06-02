В ФБР назвали инцидент в Боулдере террористической атакой

Директор ФБР Кэш Патель назвал нападение на поддерживающих израильских заложников демонстрантов в городе Боулдер целенаправленной террористической атакой, сообщает РИА Новости .

Он заявил, что по факту произошедшего ведется расследование.

В результате атаки пострадали несколько человек.

По информации телеканала CBS News, в Боулдере неизвестный с «коктейлями Молотова» атаковал людей во время демонстрации в поддержку израильских заложников, остающихся в секторе Газа.

Ранее Израиль заявил о начале широкомасштабной наземной операции в секторе Газа. До этого ВВС страны провели волну ударов, которая поразила свыше 670 объектов ХАМАС в данном регионе.