В элитном ЖК в турецком Измире произошел пожар

В элитном жилом комплексе Folkart в турецком городе Измир произошел пожар, сообщает РИА Новости .

По неустановленной причине в спортзале ЖК произошло возгорание около 22.00. Жильцов эвакуировали.

Примерно через час спасатели потушили пламя, предотвратив таким образом распространение огня, сейчас пожарные остужают конструкции, газета Izmir Ekspress.

Ранее сильный пожар произошел в пятизвездочном отеле в Турции. Предварительно, пострадали как минимум трое граждан России.