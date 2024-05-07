В Екатеринбурге мужчина выжил, сорвавшись с 20-го этажа из-за пожара

SHOT: в Екатеринбурге мужчина сорвался с 20-го этажа, пытаясь спастись от пожара

В Екатеринбурге мужчина, пытаясь спастись от пожара, сорвался с балкона 20-го этажа. Он выжил и экстренно был доставлен в реанимацию, сообщает SHOT .

Возгорание произошло на 21-м этаже многоэтажки на улице Союзной. Двое мужчин вылезли из окон горящих квартир. По словам очевидцев, сотрудники МЧС из-за припаркованных во дворе машин долгое время не могли приступить к спасению людей.

На 20-м этаже мужчина сидел на балконе, чтобы не надышаться угарным газом. В какой-то момент он не удержался и сорвался вниз. В результате падения пострадавшему удалось выжить, его экстренно доставили в реанимацию.

Второго мужчину, который сидел на окне, спасли пожарные, которые спустили ему молоток с крыши дома. Мужчина разбил окно другой квартиры и перелез туда.

Ранее стало известно, что два человека погибли и четверо пострадали в пожарах в Братском районе Иркутской области. Введен режим чрезвычайной ситуации.