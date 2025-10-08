В Екатеринбурге ликвидировали открытое горение на мебельном складе

Открытое горение на мебельном складе в Екатеринбурге ликвидировано, сообщает РИА Новости со ссылкой на МЧС РФ.

«Открытое горение в промышленной зоне Екатеринбурга ликвидировано», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге мощно горит не Уральский турбинный завод, а крыша мебельного склада, расположенного на улице Фронтовых бригад.Площадь возгорания составляла 900 кв. м. К тушению были привлечены 12 единиц техники и 30 спасателей.

Информации о пострадавших не поступало. Что стало причиной пожара, предстоит выяснить компетентным специалистам.

