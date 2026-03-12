В Эхирит-Булагатском районе Приангарья сгорела школа
В поселке Эхирит-Булагатского района Приангарья сгорела школа, сообщает РИА Новости.
«В поселке Эхирит-Булагатского района сгорела школа, пожарные работали в течение ночи», — рассказал представитель ГУ МЧС региона.
Отмечается, что сейчас идет разборка и проливка конструкций. Предварительной причиной возгорания стало короткое замыкание.
В результате происшествия никто не пострадал.
Ранее в Якутске загорелась теплая остановка. Пожар привел к смерти человека.
