сегодня в 06:23

В Эхирит-Булагатском районе Приангарья сгорела школа

В поселке Эхирит-Булагатского района Приангарья сгорела школа, сообщает РИА Новости .

«В поселке Эхирит-Булагатского района сгорела школа, пожарные работали в течение ночи», — рассказал представитель ГУ МЧС региона.

Отмечается, что сейчас идет разборка и проливка конструкций. Предварительной причиной возгорания стало короткое замыкание.

В результате происшествия никто не пострадал.

Ранее в Якутске загорелась теплая остановка. Пожар привел к смерти человека.

