Мужчина погиб в результате возгорания теплой остановки в Якутске
В Якутске загорелась теплая остановка. Пожар привел к смерти человека, сообщает пресс-служба прокуратуры Якутии.
Инцидент случился вечером 10 марта на теплой остановке по улице Дзержинского. Огонь повредил 3,5 кв. м.
После тушения пожара был госпитализирован мужчина, личность которого устанавливается. В результате полученных ожогов он скончался.
На данный момент выясняются все обстоятельства произошедшего. Ход проверки прокуратура взяла на контроль.
