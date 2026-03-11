сегодня в 03:56

Мужчина погиб в результате возгорания теплой остановки в Якутске

В Якутске загорелась теплая остановка. Пожар привел к смерти человека, сообщает пресс-служба прокуратуры Якутии.

Инцидент случился вечером 10 марта на теплой остановке по улице Дзержинского. Огонь повредил 3,5 кв. м.

После тушения пожара был госпитализирован мужчина, личность которого устанавливается. В результате полученных ожогов он скончался.

На данный момент выясняются все обстоятельства произошедшего. Ход проверки прокуратура взяла на контроль.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.