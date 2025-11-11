В Египте в ДТП с автобусом пострадали 14 россиян, два человека погибли

После ДТП с участием туристического автобуса, перевозившего граждан России, генеральное консульство РФ в Хургаде сообщило, что 14 человек попали в больницу, еще 12 возвращаются в отели, пишет РИА Новости .

12 туристов из России, получивших незначительные повреждения в результате столкновения, уже вернулись в места своего проживания. Еще 14 человек были доставлены в больницы с травмами средней степени тяжести.

В заявлении отмечается, что один человек погиб, еще 14 находятся в больницах в состоянии средней тяжести. Из них один в Каире, двое в Рас-Гаребе и 11 в Хургаде.

Авария произошла утром 11 ноября на трассе Хургада — Каир, вблизи Рас-Гареба. Предварительно установлено, что автобус с российскими туристами столкнулся с грузовиком.

В итоге два человека погибли: водитель транспортного средства и гражданка России. Пострадали свыше 25 российских граждан, включая троих детей в возрасте от 10 до 13 лет.

