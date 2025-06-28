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В Египте у десятков отдыхающих из России произошло отравление местным пивом

Путешественники из России в Египте массово отравились подающимся в отелях пивом местного производства. Симптомы недуга появились сразу после того, как выпили напиток, сообщает SHOT .

Десятки россиян отравились пивом в одном из отелей египетского Шарм-эш-Шейха. Они употребляли местный напиток в отеле.

По словам туристов, бокалы плохо мыли перед тем, как подавать пиво. Симптомы отравления проявлялись у многих путешественников уже после первого стакана.

Вкус у напитка тоже был странный. Он похож на смесь кваса с лимонадом.

Ряд путешественников уверены, что в отеле им продавали некачественный напиток специально. Цель — заставить приобретать пенное в магазине при отеле. Там одна бутылка стоит около четырех долларов.

В конце мая в ряде других египетских отелей туристы отравились арбузами с высоким содержанием нитратов. У них поднималась температура тела до 38 градусов и была рвота.