Нитратное лакомство: россияне массово травятся арбузами в Египте

В Хургаде за медицинской помощью обратились несколько десятков россиян с симптомами отравления. Врачи установили, что причиной плохого самочувствия стало употребление арбузов с высоким содержанием нитратов, сообщает SHOT .

От нитратных ягод, которые продаются в местных магазинах и попадают на столы в гостиницах, пострадали туристы из отелей Xanadu Makadi Bay, Sunrise Holidays Resort и Pickalbatros Dana Beach Resort.

Симптомы отравления проявлялись через сутки после еды: температура у россиян поднималась до 38 градусов, начиналась сильная рвота. Дети переносили отравление тяжелее взрослых, поэтому большинство обращений в больницы поступило от семей с ребятами.

Медики делают отравившимся анализ крови, ставят капельницы с глюкозой и назначают антибиотики. При улучшении состояния — выписка на следующий день.