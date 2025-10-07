В Ефремове мужчина избил трех пациентов металлической трубой

сегодня в 23:05

В одном из отделений больницы в Ефремове мужчина, находясь на стационарном лечении, вооружился металлической трубой и избил трех пациентов. Возбуждено уголовное дело, сообщили в следственном управлении СК России по Тульской области.

Отмечается, что он избил пострадавших на фоне неприязненных отношений.

Его смогли остановить медицинские работники. Сейчас пострадавшие находятся в отделении реанимации.

Нападавшему назначена комплексная психолого-психиатрическая экспертиза. Проводится проверка, обстоятельства произошедшего устанавливаются.

