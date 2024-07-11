В ЕАО прошел судебный процесс о госизмене
Студента в Биробиджане осудили на пять лет за передачу секретов СБУ
Студента в биробиджане осудили на пять лет за передачу секретных военных сведений украинской спецслужбе, пишет РИА Новости.
По данным УФСБ России по ЕАО, учащийся одного из колледжей области взаимодействовал через глобальную сеть с украинской разведкой и получал за это вознаграждение
«В ходе следствия обвиняемый полностью признал свою вину и сотрудничал со следствием», — указано в материале агентства.
Суд Еврейской автономной области приговорил студента к 5 годам лишения свободы.
Ранее подобное дело возбудили в Приморье.