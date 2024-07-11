В ЕАО прошел судебный процесс о госизмене

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Студента в Биробиджане осудили на пять лет за передачу секретов СБУ

Студента в биробиджане осудили на пять лет за передачу секретных военных сведений украинской спецслужбе, пишет РИА Новости .

По данным УФСБ России по ЕАО, учащийся одного из колледжей области взаимодействовал через глобальную сеть с украинской разведкой и получал за это вознаграждение

«В ходе следствия обвиняемый полностью признал свою вину и сотрудничал со следствием», — указано в материале агентства.

Суд Еврейской автономной области приговорил студента к 5 годам лишения свободы.

Ранее подобное дело возбудили в Приморье.