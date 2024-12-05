В Дзержинске подростки бросили петарду в девушку

В Дзержинске группа молодых людей кинула петарду в девушку, которая выходила из подъезда, сообщает ИА «Время Н» со ссылкой на Telegram-канал «Нижний Новгород БЕЗ ЦЕНЗУРЫ».

Это случилось вечером 2 декабря. На видеозаписи с домофона видно, как подростки просят впустить их в подъезд.

После этого, прикрыв лица балаклавами, они входят в подъезд, поджигают петарду и выбегают наружу. После хлопка девушка также покинула помещение.

В прошлом месяце нижегородские дети взрывали петарды в подъездах, стреляли из пистолета с пистонами и «посылали» жильцов, стучась к ним в двери.