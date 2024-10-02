Нижегородские дети взрывали петарды в подъездах, стреляли и «посылали» жильцов

Сотрудники полиции привлекли к административной ответственности родителей детей, которые взрывали петарды в подъезде одного из жилых домов. За мелкое хулиганство накажут и самих подростков, сообщает ИА «Время Н» со ссылкой на местное УМВД России.

В социальных сетях распространилось видео, на котором группа несовершеннолетних подростков взрывала петарды, стучала в двери квартир и выражалась нецензурной баранью в адрес жильцов. Данный видеоматериал был замечен отделом полиции в ходе мониторинга.

В ходе расследования инспекторам по делам несовершеннолетних удалось установить личности участников. Подозреваемыми оказались подростки 14-16 лет. Они объяснили, что развлекались, а в процессе также стреляли из пистолета с пистонами.

«Материалы проверки будут направлены в КДН для решения вопроса о постановке подростков на профилактический учет», — сообщается в статье.

Между тем восьмиклассник из Лосино-Петровского украл у отца сейф с деньгами, в котором хранилось около 3 миллионов рублей, и угнал его автомобиль.