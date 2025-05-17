В ДТП с грузовиком и машиной скорой помощи в ЕАО погиб человек Происшествия сегодня в 03:39

На трассе в Еврейской АО произошло ДТП с участием машины скорой помощи и грузовика. В результате аварии погиб один человек медицинского автомобиля, сообщает РИА Новости.