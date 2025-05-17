В ДТП с грузовиком и машиной скорой помощи в ЕАО погиб человек
На трассе в Еврейской АО произошло ДТП с участием машины скорой помощи и грузовика. В результате аварии погиб один человек медицинского автомобиля, сообщает РИА Новости.
Отмечается, что водитель и еще один пассажир машины скорой помощи госпитализированы.
Авария произошла на повороте в село Пашково Облученского района ЕАО. От удара произошло возгорание двух транспортных средств.
Проводится проверка, обстоятельства произошедшего устанавливаются.
Ранее полицейские из отдела МВД России по Кореновскому району Краснодарского края провели задержание водителя грузовика.