В ДТП на железной дороге в Подмосковье пострадал ребенок

В ДТП с участием автомобиля на железной дороге в Подмосковье пострадал семилетний ребенок, сообщили подмосковном ГУ МВД РФ.

Предварительно, женщина на рулем автомобиля «Рено» выехала на железнодорожные пути и совершила столкновение с локомотивом.

В результате аварии семилетний мальчик, пассажир легковушки, получил телесные повреждения. Пострадавшего госпитализировали.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее в Туле произошло массовое ДТП. Трамвай сошел с рельсов и врезался в два маршрутных такси. Погибли четыре человека.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.