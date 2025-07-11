В ДТП на трассе «А-108» в Орехово-Зуевском округе погиб ребенок

Вечером 11 июля на трассе «А-108» в Орехово-Зуевском округе произошло ДТП, в результате которого погиб ребенок, сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Московской области.

Авария произошла на 6-м километре автодороги А-108 «МБК».

По предварительной информации, водитель, находясь за рулем автомобиля марки «ГАЗ» совершил попутное столкновение с «Ладой» и «Вольво».

В результате ДТП пассажирка «Лады» 2022 года с телесными повреждениями была госпитализирована и позже скончалась в медицинском учреждении.

Вечером 11 июля около 19:25 на Московском большом кольце случилась страшная авария, которая отняла жизни у матери и ее пятилетнего ребенка.