В Донецке задержали подозреваемого в убийстве 13-летнего мальчика

В Донецке силовики задержали мужчину 1981 года рождения, подозреваемого в убийстве 13-летнего мальчика. Он признался, что перед убийством изнасиловал ребенка, сообщает РИА Новости .

По версии следствия, 19 апреля Вадим С. употреблял алкоголь с группой подростков, а затем с одним из них поехал на скутере к складу в Буденновском районе города. Там он изнасиловал и задушил 13-летнего мальчика.

Правоохранительные органы задержали подозреваемого. В ходе задержания он признался, что совершил в отношении несовершеннолетнего действия сексуального характера.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство).

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