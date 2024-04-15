Неизвестный мужчина угрожал убить прохожую на улице в Москве

В Москве мужчина угрожал убить пожилую женщину и ударил ее внучку по голове

Неизвестный мужчина на Садовой-Кудринской улице напал на прохожую и угрожал ей убийством, сообщает пресс-служба прокуратуры города Москва.

Как стало известно, мужчина, держа в руке нож, подошел к ранее ему незнакомой 74-летней женщине и начал высказывать ей угрозы убийством. Также он ударил по голове 25-летнюю девушку.

В результате произошедшего девушка была госпитализирована в больницу.

23-летний фигурант задержан, ему предъявлено обвинение в случившемся. В ближайшее время суд с участием прокурора рассмотрит вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.

Прокуратура контролирует все обстоятельства произошедшего и установление причин инцидента.