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В Донецке при подрыве на мине пострадал мужчина

В Петровском районе Донецка при подрыва на мине «Лепесток» пострадал мирный житель, сообщается в Telegram-канале управления администрации главы и правительства республики по вопросам документирования военных преступлений Украины.

«…ранен мужчина 1973 года рождения», — говорится в сообщении.

По данным на 3 августа зарегистрировано 188 случаев подрыва гражданских лиц, в том числе 12 детей, на минах ПФМ-1 «Лепесток». Отмечается, что три человека из пострадавших в результате ранения скончались.

Ранее военнослужащие Украины намеренно подорвали инфраструктуру промышленных объектов шахты «Краснолиманская», которая является вторым по размеру угольным предприятием в Донецкой Народной Республике.