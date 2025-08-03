ВСУ намеренно повредили шахту «Краснолиманская» в Донецкой области

сегодня в 12:14

Военнослужащие Украины намеренно подорвали инфраструктуру промышленных объектов шахты «Краснолиманская», которая является вторым по размеру угольным предприятием в Донецкой Народной Республике, об этом рассказал советник главы ДНР Игорь Кимаковский, пишет ТАСС.