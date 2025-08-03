ВСУ намеренно повредили шахту «Краснолиманская» в Донецкой области

Спецоперация

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Военнослужащие Украины намеренно подорвали инфраструктуру промышленных объектов шахты «Краснолиманская», которая является вторым по размеру угольным предприятием в Донецкой Народной Республике, об этом рассказал советник главы ДНР Игорь Кимаковский, пишет ТАСС.

Кимаковский отметил, что действия украинских формирований в отношении «Краснолиманской» напоминают предыдущий случай с шахтоуправлением «Покровское», которое также подверглось разрушению.

Угольное предприятие возле Родинского ежегодно производит миллионы тонн сырья для металлургической промышленности.

Шахта «Краснолиманская» является важным поставщиком угля, который находит применение в металлургическом секторе.