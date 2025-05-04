В Донецке при подрыве на мине пострадал мирный житель Происшествия 04 мая 2025 23:28

В Донецке при подрыве на мине мирный житель получил тяжелые ранения, сообщил в Telegram-канале глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

«В Петровском районе Донецка при подрыве на мине ПФМ „Лепесток“ тяжелые ранения получил мужчина 1983 года рождения», — сообщил он. Пушилин добавил, что пострадавшему оказывается необходимая медицинская помощь. Ранее в результате обстрела Калининского района Горловки в ДНР со стороны ВСУ пострадала мирная жительница.