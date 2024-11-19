сегодня в 12:36

Минобороны заявило о взятии Новоселидовки в Донбассе

Российские войска освободили населенный пункт Новоселидовка в Донбассе. ВС России продолжают теснить украинские силы на линии боевого соприкосновения, сообщает пресс-служба Минобороны.

Новоселидовку взяли под контроль бойцы российской группировки войск «Центр». Военнослужащие этой группы продолжают вести активные наступательные действия, заявили в оборонном ведомстве.

Бойцы «Центра» также поразили воентехнику и живую силу из 53-й, 100-й, 117-й механизированных бригад ВСУ, 38-й бригады морской пехоты, 12-й и 14-й бригад нацгвардии Украины. Удары по противнику нанесли в районах населенных пунктов Дзержинск, Миролюбовка, Леонидовка, Белицкое, Гродовка и Новоэкономическое в ДНР.

«Центральная» группировка также отразили шесть атак ВСУ, устроенных штурмовыми группами.

В зоне ответственности «Центра» украинские войска за сутки потеряли до 310 бойцов, 100-мм противотанковую пушку «Рапира», артиллерийские орудия, пару боевых бронированных машин и три автомобиля.