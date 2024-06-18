В Домодедове пьяный местный житель поджег дом и напал на полицейских
В деревне Минаево округа Домодедово местный житель устроил поджог дома, мешал пожарным и начал перестрелку с полицией, сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».
Предварительно, мужчина поджег бытовку на территории коттеджа. На место пожара по вызову соседей прибыли экстренные службы, но поджигатель всячески мешал пожарным тушить коттедж.
Неадекватный сосед также стал кидаться на охрану и представителей ведомств, пытался ранить участкового, кинув в него топор, и устроил перестрелку с полицейскими, предположительно, из травматического пистолета.
Нарушителя удалось обезвредить и задержать. Мотив своего поступка он не огласил.
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