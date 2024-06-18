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В Домодедове пьяный местный житель поджег дом и напал на полицейских

В деревне Минаево округа Домодедово местный житель устроил поджог дома, мешал пожарным и начал перестрелку с полицией, сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва» .

Предварительно, мужчина поджег бытовку на территории коттеджа. На место пожара по вызову соседей прибыли экстренные службы, но поджигатель всячески мешал пожарным тушить коттедж.

Неадекватный сосед также стал кидаться на охрану и представителей ведомств, пытался ранить участкового, кинув в него топор, и устроил перестрелку с полицейскими, предположительно, из травматического пистолета.

Нарушителя удалось обезвредить и задержать. Мотив своего поступка он не огласил.

Дебошир находился в состоянии алкогольного опьянения. Известно, что он был ранее судим.

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