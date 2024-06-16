Неизвестные устроили поножовщину на дороге в Одинцове

Двое мужчин гнались за жертвой в районе Можайского шоссе в Одинцове, они напали на мужчину прямо на дороге, сообщает Baza .

Когда злоумышленники догнали жертву, то один из нападавших ударил его по голове, а второй начал бить ножом в ногу. Сделав несколько ударов, неизвестные скрылись.

Пострадавший ждет приезда скорой помощи.

В Подмосковье для поимки нападавших ввели план «Перехват». Сотрудники МВД ищут синий автомобиль Lada, на котором уехали злоумышленники.