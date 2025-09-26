В Долгопрудном разыскивают вандалов из Центрального парка

В Центральном парке Победы Долгопрудного произошел вопиющий случай. Группа подростков устроила погром, в результате которого были снесены и повреждены элементы малой архитектуры, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Целенаправленно и упорно разрушители пытались сбить декоративные гранитные шары, игнорируя все нормы поведения в общественном месте. Конструкции были надежно закреплены, но под натиском недюжинной силы один из шаров все-таки не выдержал и был выломан с «корнем».

Осмотр показал: на шаре и постаменте остались многочисленные сколы и повреждения.

Администрация парка по данному факту направила заявление в правоохранительные органы для привлечения виновных к ответственности.

Периметр парка находится под круглосуточным видеонаблюдением. Все противоправные действия были зафиксированы.

Администрация муниципалитета призывает родителей обратить внимание на досуг своих детей и напомнить им об элементарных правилах поведения и уважения к городу.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что важную роль в обеспечении безопасности в регионе играют современные технологии. Губернатор также особое внимание уделил эффективности работы системы «Безопасный регион».

«Все, что связано с безопасностью наших жителей и в новых микрорайонах, и там, где есть старая застройка, очень важно координировать умело — с применением всех современных технологий. Здесь я, прежде всего, имею ввиду видеонаблюдение — систему „Безопасный регион“, — подчеркнул Воробьев.