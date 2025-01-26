В ДНР волонтер едва не погиб из-за собаки, которая принесла взрывчатку

Подмосковный волонтер едва не погиб в результате взрыва на территории Донецкой Народной Республики (ДНР). Собака, которую 48-летний мужчина выгуливал, принесла ему взрывное устройство, сообщает Baza .

Инцидент произошел 25 января. Андрей (имя изменено) перевозил гуманитарную помощь в ДНР.

Недалеко от населенного пункта Пески он остановился, чтобы выгулять свою собаку. Питомец забежал в кусты и на мгновение скрылся из виду. Когда она вернулась, в зубах у собаки была часть беспилотника.

Мужчина наклонился к собаке, и в этот момент часть дрона взорвалась. Пострадавшего в тяжелом состоянии госпитализировали в медучреждение. Врачи диагностировали множественные травмы предплечья и конечностей.

Ранее четыре посылки с патронами, револьверами и пистолетом обнаружили в почтовом отделении в Новой Москве.