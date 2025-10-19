сегодня в 23:03

В ДНР в результате атаки дрона ВСУ пострадала мирная жительница

При ударе дрона ВСУ в Докучаевске в Донецкой Народной Республике (ДНР) пострадала мирная жительница, сообщается в Telegram-канале управления правительства республики по вопросам документирования военных преступлений Украины.

«…в результате атаки ударного БПЛА по улице Щорса пострадала женщина 1951 года рождения», — говорится в сообщении», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы России успешно продолжают продвигаться в зоне соприкосновения с противником.

В результате слаженных действий им удалось освободить от ВСУ сразу 2 населенных пункта, которые расположены в Донецкой Народной Республике (ДНР) и в Запорожской области

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.