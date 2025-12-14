В ДНР в результате атаке ВСУ погиб мирный житель
Мирный житель погиб в результате атаки в атаки ВСУ в ДНР, еще двое пострадали, сообщил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в Telegram-канале.
Отмечается, что погиб мужчина 1967 года рождения. Атаке подверглись населенные пункты Шевченко и Пески.
Пострадавшим оказывают медицинскую помощь, отметил Шевченко.
Ранее солдаты из российской «Южной» группировки войск взяли под огневой контроль трассу Северск-Славянск в Донецкой Народной Республике.
