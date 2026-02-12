В Днепропетровске прогремели взрывы
В Днепропетровске на фоне воздушной тревоги в пятый раз за ночь прогремели взрывы, сообщает телеканал «Общественное».
«В Днепре (Днепропетровске — ред.) было слышно серию взрывов», — говорится в сообщении.
В некоторых частях Днепропетровской области звучит сигнал воздушной тревоги, сообщает РИА Новости.
Ранее Вооруженные силы России (ВС РФ) нанесли удары по 149 объектам на территории Украины, в числе которых были предприятия по сборке беспилотников.
