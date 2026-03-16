В Дептрансе прокомментировали смертельный инцидент с байдаркой в Москве-реке

Дептранс: байдарка нарушила правила и выплыла под винт речного трамвая в Москве

В 08:52 у плавучего причала «Парк Фили» в Москве врезались байдарка и электросудно «Шмелевка». В судоходной части Москвы-реки люди плавали на лодке в нарушение правил, спровоцировав смертельную аварию, сообщает пресс-служба Дептранса Москвы.

Во время столкновения на байдарке было два человека. На электрическом судне «Шмелевка» людей не было. На месте происшествия работают специалисты ГКУ МГПСС.

В Дептрансе отметили, что ездить на плавучих средствах в судоходной части акватории Причала Парк Фили запрещено.

В соответствии со 137 приказом Минтранса России, передвижение на спортивном инвентаре и маломерных судах, которые не подлежат регистрации, запрещено на участке между 9 и 10 шлюзом, где и произошло столкновение. Инцидент будут расследовать.

Ранее сообщалось, что один человек оказался под винтом речного трамвая в ходе столкновения на Москве-реке. Он погиб. Второй человек смог благополучно вылезти на берег.

