В деле экс-судьи Момотова фигурирует отель, где детей принуждали к проституции

В ходе судебного заседания по делу об антикоррупционном иске, поданном против экс-судьи Виктора Момотова, представитель Генпрокуратуры запросил включение в материалы дела информации об уголовном расследовании организации проституции в отелях «Мартон». Слушание проходило в Останкинском суде, сообщает ТАСС .

Ранее Момотов проигнорировал заседание, на котором рассматривался иск Генеральной прокуратуры о противодействии коррупции. На нем присутствовали лишь законные представители экс-судьи. Суд продолжил рассмотрение дела в отсутствие обвиняемого.

«Прошу приобщить постановления о возбуждении уголовных дел, а также приговоры по организации проституции в сети отелей „Мартон“ в Нижнем Новгороде, Волгограде и Калининграде. Среди причастных к занятиям проституцией также были выявлены и несовершеннолетние», — сказал прокурор.

Теперь Генпрокуратура добивается конфискации имущества Момотова, общая стоимость которого оценивается не менее чем в 9 млрд рублей. В числе активов — 95 объектов недвижимости, оформленных на его партнеров, братьев Андрея и Ивана Марченко. В перечень активов входит и сеть гостиниц «Мартон», насчитывающая 40 объектов. Особое внимание уделяется использованию сети отелей «Мартон» для вовлечения несовершеннолетних в проституцию.

Момотов занимал должность судьи Верховного суда с 2010 года. В 2013 году был избран секретарем пленума Верховного суда, а в 2019 году вошел в президиум. В 2016 году он возглавил Совет судей РФ, а в 2022 году был переизбран на эту должность. В сентябре текущего года его полномочия были прекращены по личной инициативе.

Ранее сообщалось, что председатель Совета судей России Виктор Момотов подал в отставку 8 октября, в день начала рассмотрения иска Генпрокуратуры о конфискации его имущества.

