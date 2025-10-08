Глава Совета судей России Виктор Момотов ушел в отставку

Председатель Совета судей России Виктор Момотов подал в отставку 8 октября, в день начала рассмотрения иска Генпрокуратуры о конфискации его имущества. Об этом сообщают источники РБК . Упоминание Момотова уже удалено с официального сайта Совета судей.

На заседании Останкинского районного суда Москвы представитель Генпрокуратуры заявил, что Момотов использовал судейский статус для прикрытия деятельности сети отелей Marton, где, по данным надзорного ведомства, предоставлялись интим-услуги. Прокуратура требует изъять у экс-главы Совета судей почти 100 объектов недвижимости общей стоимостью около 9 млрд рублей.

По версии обвинения, Момотов участвовал в создании гостиничного бизнеса вместе с предпринимателем Андреем Марченко и другими лицами, которых прокуратура называет лидерами ОПГ. Формально активы были оформлены на третьих лиц, но фактический контроль сохранялся за Момотовым.

Ранее Момотов называл утверждения Генпрокуратуры «клеветническими». 26 сентября его полномочия судьи Верховного суда были прекращены после подачи иска об изъятии имущества. Момотов возглавлял Совет судей с 2016 года, а в 2022 году его полномочия были продлены на новый срок.



